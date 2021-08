Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vincent Labrune interpelle Nasser Al-Khelaïfi pour Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Lionel Messi est devenu aujourd’hui un nouveau joueur du PSG. La LFP s’est félicitée de la venue de l’une des plus grandes stars mondiales en Ligue 1.

C’est officiel. Lionel Messi est un joueur du PSG. Après plusieurs jours de négociations, l’Argentin et le club parisien se sont mis d’accord sur un contrat de deux saisons + une année supplémentaire en option. Une nouvelle qui ravit tous les acteurs du football français : joueurs, entraineurs, présidents mais aussi la LFP qui a réagi à l’arrivée du sextuple Ballon d’Or.

«Je voulais remercier Nasser Al-Khelaïfi d'avoir rendu ce rêve possible»