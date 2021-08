Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, la galère commence pour Leonardo !

Publié le 10 août 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors que Leonardo a des difficultés à trouver des points de chute pour ses indésirables, la venue de Messi au PSG risque de compliquer encore plus les choses.

Le mercato s’accélère en ce qui concerne les arrivées mais les départs tardent à se concrétiser du côté du PSG. Un dégraissage massif devait rapporter la somme de 180M€ au club parisien. Mais que ce soit pour Kehrer, Icardi ou encore Kurzawa, les émoluments perçus par ces joueurs refroidissent un nombre important de clubs. Et l’arrivée de Lionel Messi au PSG ne devrait pas accélérer cette vague de départs attendue.

Un rêve de jouer avec Messi

Jouer au PSG et vivre à Paris, il y a pire comme comme situation. Les joueurs placés sur le marché par Leonardo ne sont pas vraiment enclins à quitter le club de la capitale. Et depuis l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, il y a fort à parier que beaucoup de joueurs voudront fouler la pelouse du Parc des Princes à ses côtés. Être le coéquipier de l’un des meilleurs joueurs du monde n’est pas donné à tout le monde et l’effectif parisien pourrait le comprendre incessamment sous peu. Leonardo a donc du pain sur la planche pour convaincre les joueurs blacklistés de quitter le navire.