Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’emballe autour de Boubacar Kamara !

Publié le 10 août 2021 à 17h30 par A.C.

Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été et Pablo Longoria tiendrait déjà son remplaçant.

Si Pablo Longoria a réalisé un énorme travail, bouclant pas moins d’une dizaine de recrues depuis le début du mercato, le plus arriver. Le président de l’Olympique de Marseille devra en effet se pencher sur les ventes, avec deux joueurs qui semblent avoir les valises prêtes. Le premier est Duje Caleta-Car, qui semble avoir la cote à l’étranger et surtout en Premier League. L’autre est son compère de la défense Boubacar Kamara, qui ne souhaiterait pas prolonger son contrat, qui se termine dans seulement quelques mois. La situation du Français semble d’ailleurs agacer Longoria, qui lui a fait passer un message. « Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il vient du centre de formation » a lancé le président de l’OM, en conférence de presse. « Personne n'est au-dessus de l'institution. C’est la position de l'OM avec tous les joueurs, on ne veut pas en avoir en fin de contrat en fin de saison ». Le Milan AC semblait notamment intéressé, mais la presse italienne a récemment expliqué que les Rossoneri aurait d’autres cibles en cette fin de mercato, avec notamment Tiémoué Bakayoko de Chelsea.

Séville plutôt que Newcastle ou le Milan AC ?

La piste anglaise semble également se refroidir. D’après les informations de L’Équipe , une offre orale aurait été fait à l’Olympique de Marseille par Newcastle, qui serait vraisemblablement monté jusqu’à 14M€. Elle aurait été refusée par Pablo Longoria, qui souhaiterait récupérer au moins 20M€ de la possible vente de Boubacar Kamara, même s’il ne lui reste que quelques mois de contrat. La solution pourrait finalement venir de l’Espagne ! Toujours selon L’Équipe , Kamara aimerait effectivement poursuivre sa carrière en Liga et une place pourrait notamment se libérer au FC Séville, avec le départ imminent de Jules Koundé vers Chelsea.

Escalante peut remplacer Kamara au pied levé, mais...