Mercato - OM : Pablo Longoria a une préférence pour Kamara…

Publié le 10 août 2021 à 17h15 par La rédaction

En quête de liquidités, Pablo Longoria pourrait vendre Boubacar Kamara en Angleterre, ou en Espagne. Et le président de l’OM aurait clairement affiché sa préférence.

En pleine reconstruction sur ce mercato estival, l’OM a pour le moment réussi à conserver Boubacar Kamara, la plus grosse valeur marchande du club. Seulement, l’objectif ne serait pas forcément de continuer l’aventure ensemble une année de plus. A un an de la fin de son contrat, l’international espoir français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. L’Espagne et l’Angleterre lui feraient les yeux doux, même si l’OM ne croule pas sous les offres. Pour Pablo Longoria, une préférence se dégage…

Pablo Longoria préfère l’Espagne