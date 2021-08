Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se corse pour cette pépite de Barcelone…

Publié le 10 août 2021 à 6h30 par Th.B.

À l’affût de la moindre opportunité sur le marché pour l’effectif de l’OM, le président Pablo Longoria suivrait avec attention l’évolution du dossier Ilaix Moriba. Cependant, l’affaire se corserait pour le club phocéen.

Hormis les dossiers Daniel Wass, Pol Lirola, Thiago Almada et bien d’autres, Pablo Longoria suivrait une autre pépite du football européen. Et après Konrad de la Fuente, le président de l’OM regarderait à nouveau du côté du FC Barcelone au sujet de la situation d’Ilaix Moriba. Malgré des semaines de discussions et de rumeurs, le jeune milieu de terrain de 18 ans tout droit issu de La Masia n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022. Ce qui aurait entre autres alerté l’OM.

Le Barça réclamerait 20M€ pour Moriba