Mercato - OM : Longoria est fixé pour cette pépite du FC Barcelone !

Publié le 10 août 2021 à 7h30 par D.M.

Le FC Barcelone serait prêt à se séparer d'Ilaix Moriba cet été, à un an de la fin de son contrat. L'OM, intéressé, devra verser une somme comprise entre 15 et 20M€ pour s'offrir le jeune milieu de terrain.

Après Konrad de la Fuente, l’OM pourrait s’offrir un nouveau joueur du FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club marseillais aurait activé la piste menant à Ilaix Moriba. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 18 ans est considéré comme l’avenir de la formation blaugrana. Moriba a même entamé des négociations avec ses dirigeants pour étirer son bail, mais elles sont à l’arrêt depuis quelques jours. Le FC Barcelone a décidé de l’envoyer avec l’équipe réserve en attendant un accord. Mais en réalité, Joan Laporta ne compterait plus sur lui et serait prêt à le vendre lors de ce mercato estival.

Ce sera entre 15 et 20M€ pour Moriba