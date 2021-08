Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Renato Sanches s’éloigne du Barça…

Publié le 10 août 2021 à 4h45 par T.M.

Sur le départ cet été, Renato Sanches a été annoncé au FC Barcelone. Mais c’est plutôt vers la Premier League qu’il pourrait se diriger.

Après avoir déjà vendu Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Luiz Araujo, le LOSC devrait encore se séparer d’autres joueurs afin de remplir les caisses. Et tous les regards se tournent notamment vers Renato Sanches. Auteur d’une grosse saison avec les Dogues et brillant à l’Euro avec le Portugal, le milieu de terrain a éveillé certains intérêts. A commencer par celui du FC Barcelone. Après avoir manqué le coche avec Georginio Wijnaldum, le club catalan se chercherait un milieu de terrain et c’est Renato Sanches qui pourrait répondre à ce besoin. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé, il y a déjà un accord entre le Lillois et les Blaugrana.

Liverpool plutôt que Barcelone ?

Compte tenu de ses problèmes financiers, le FC Barcelone pourrait finalement se faire devancer par la concurrence pour Renato Sanches. Et c’est Liverpool qui pourrait rafler la mise avec le joueur du LOSC. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Renato Sanches pourrait rejoindre les Reds, mais pour cela, il faudra mettre le prix puisque les Dogues aimeraient récupérer 40-42M€.