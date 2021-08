Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 40M€ pour Renato Sanches !

Publié le 9 août 2021 à 16h00 par La rédaction

Convoité par le Barça, Renato Sanches pourrait finalement atterrir en Angleterre du côté de Liverpool. Le LOSC attend au moins 40M€ pour son milieu de terrain.

Confronté à des soucis financiers récurrents, le LOSC devait vendre pour 95M€ cet été. Au lundi 9 août, et parmi les titulaires de l’équipe championne de France, seuls Mike Maignan au Milan AC pour 15M€ et Boubakary Soumaré vers Leicester pour environ 20M€ ont quitté Lille. Mais la fin du mercato pourrait amener de mauvaises surprises aux supporters Lillois. Renato Sanches, très convoité après sa très bonne saison dernière et son Euro réussi, devrait quitter le LOSC.

Le LOSC veut au moins 40M€