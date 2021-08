Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une concurrence colossale pour Longoria avec ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 9 août 2021 à 21h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'OM aurait coché le nom d'Ilaix Moriba. Mais le club marseillais va devoir affronter une grosse concurrence dans ce dossier.

Ancien directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria connait bien le marché espagnol et n’a pas hésité à piocher en Liga cet été pour renforcer l’OM. Le président du club marseillais s’est offert Konrad de la Fuente, qui appartenait au FC Barcelone, et tente aussi de trouver un accord avec le FC Valence pour le transfert de Daniel Wass. Ce dimanche, Mundo Deportivo a annoncé que l’OM suivait un autre joueur de Ronald Koeman. A en croire le média espagnol, la formation phocéenne aurait coché le nom d’Ilaix Moriba, qui ne parvient pas à prolonger son bail avec le FC Barcelone et qui a été envoyé avec la réserve.

Manchester City, Chelsea et Leipzig aussi sur Moriba