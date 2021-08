Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, recrues... Le Barça au bord d'une crise sans précédent ?

Publié le 9 août 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone n'est pas parvenu à conserver Lionel Messi en raison de ses grandes difficultés financières. Des difficultés qui empêchent aussi le club d'enregistrer ses recrues estivales à quelques jours du début du championnat.

Géant européen avec ses cinq victoires en Ligue des champions et ses nombreux titres de champion d’Espagne, le FC Barcelone a perdu de sa superbe ces dernières années. Et pour beaucoup, le départ de Neymar au PSG a été le début des problèmes pour le club catalan. Pour combler le vide laissé par l’international brésilien, le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu avait dépensé sans compter notamment grâce aux 222M€ récupérés grâce à cette vente. Pour se renforcer, le dirigeant blaugrana avait décidé de dépenser le prix fort pour Philippe Coutinho, mais aussi Ousmane Dembélé. Deux joueurs qui ont eu le plus grand mal à assumer leur rôle dans l'effectif. « Le Barça se lance dans l'achat de joueurs après la vente de Neymar, qui n'ont pas donné le résultat escompté. Dembélé, Coutinho, Griezmann... Ce sont 400 millions d'euros de transferts qui ne vous servent pas, et une partie de ces transferts entrent aussi dans la dette à court terme » avait expliqué l’économiste José María Gay de Liébana en décembre dernier. Une dette qui a explosé ces dernières années et qui a dépassé le milliard en janvier dernier. Dirigé aujourd’hui par Joan Laporta, le FC Barcelone est au bord du gouffre et la situation ne devrait évoluer favorablement.

La valeur du Barça va baisser en raison du départ de Messi

Véritable emblème du FC Barcelone, Lionel Messi a plié bagages cet été. Arrivé à l’âge de 13 ans en Catalogne, l’attaquant argentin n’est pas parvenu à prolonger son contrat avec la formation blaugrana en raison notamment des difficultés économiques du club. « J'étais prêt à baisser mon salaire de 50%, nous avions finalisé le contrat. Il n'y a rien à dire de plus et personne ne m'a demandé d'en faire encore plus. Nous avons fait tout notre possible (…) En réalité, on a dîné avec le nouveau président. On a discuté et après le dîner on était convaincus de ce qui allait se passer. On savait qu'il y avait un problème avec mon contrat. Ce qui s'est passé est arrivé. Cela ne pouvait pas marcher, on le pressentait. Ce qui a été décidé est ce que nous pensions faire » confiait Messi en conférence de presse ce dimanche. Un départ qui va permettre au FC Barcelone d’économiser un salaire énorme, mais qui aura de lourdes répercussions sur le club comme l’annonce ce lundi Teresa de Lemus, PDG de Brand Finance Espagne, un cabinet de conseil : « La présence de Messi à Barcelone a sans aucun doute permis au club d'attirer des fans, des abonnés, de meilleurs joueurs, des managers, des transactions commerciales et de remporter des trophées. Son départ peut coûter cher au club et provoquer une baisse douloureuse de la valeur de la marque » . Selon ce cabinet, le départ de la Pulga pourrait coûter au FC Barcelone la somme de 137M€ en valeur de marque, soit une baisse de 11%.

Le Barça ne peut enregistrer ses recrues estivales