Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fait durer le suspense !

Publié le 9 août 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que des fans du PSG et des journalistes ont attendus l’arrivée de Lionel Messi dimanche et ce lundi au Bourget et au Parc des princes, le sextuple Ballon d’or n’aurait pas encore pris sa décision et se trouverait toujours à Barcelone.

Le FC Barcelone a été contraint de tourner une grande page de son histoire en actant le départ de son meilleur buteur, de son joueur le plus titré et plus capé. Jeudi soir, alors que son contrat avait officiellement expiré le 30 juin dernier, Lionel Messi a vu le Barça communiquer son incapacité à renouveler son engagement alors que Messi consentait à baisser de moitié son salaire et que le président Joan Laporta ne cessait de faire savoir à son entourage qu’il ne manquait que quelques détails à régler, mais que tout allait se concrétiser selon The Athletic. Finalement, la situation économique du FC Barcelone et les restrictions salariales en Liga ont poussé Lionel Messi vers le départ. Au PSG ? À en croire plusieurs médias, sa venue serait entérinée. D’ailleurs, plusieurs journalistes attendaient Messi à Paris dimanche soir et ce lundi. Cependant, il ne devrait pas arriver de sitôt et surtout pas avant demain selon Florent Torchut, correspondant de L’Équipe basé à Barcelone, qui a assuré sur son compte Twitter que Messi était toujours dans la ville catalane. De quoi confirmer les informations du 10sport.com datant de vendredi dernier selon lesquelles le PSG avait formulé une offre de contrat avec un salaire de 25M€ net à l’année, mais qu’une réponse de Lionel Messi était toujours attendue.

Pas d’accord total avec le PSG, Messi est encore à Barcelone !