Mercato - PSG : Le salaire de Messi a déjà fuité !

Publié le 9 août 2021 à 17h15 par La rédaction mis à jour le 9 août 2021 à 17h20

Le PSG est en train de négocier un contrat mirobolant avec Lionel Messi, qui pourrait battre tous les records en Ligue 1.

Lionel Messi était déjà le joueur le mieux payé de la planète au FC Barcelone. Son contrat signé avec les Catalans en 2017 lui prévoyait jusqu'à 138M€ annuels (primes comprises). Si de tels émoluments semblent peu probables pour un joueur ayant atteint 34 ans, la force financière du PSG, version QSI, laisse songeur sur les possibles montants. Les tractations vont bon train, et si le joueur n'a toujours rien signé officiellement, une offre a bien été formulée par les Parisiens.

Messi joueur le mieux payé de Ligue 1 !