Mercato - OM : Longoria tente un nouveau coup au FC Barcelone !

Après Konrad de la Fuente, Pablo Longoria aurait l’attention d’attirer un autre talent du FC Barcelone à l’Olympique de Marseille.

Avec près d’une dizaine de recrues, l’Olympique de Marseille a fait fort cet été. Jorge Sampaoli n’est toutefois pas satisfait ! En conférence de presse, le coach de l’OM a confié qu’il s’attendait encore à du mouvement d’ici la fin du mercato. « Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens. Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite » a déclaré Sampaoli. « On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». En Espagne, on révèle ce samedi que Pablo Longoria préparerait justement un nouveau coup...

Longoria tente le coup Moriba