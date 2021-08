Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce chantier colossal de Longoria se complique sérieusement !

Publié le 7 août 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Pablo Longoria cherche à renforcer le poste de latéral droit et aurait activé les pistes menant à Pol Lirola et à Daniel Wass. Mais l'OM peine à trouver un accord dans ces deux dossiers.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria est omniprésent durant ce mercato estival. Avec des moyens limités, le dirigeant espagnol est parvenu à enregistrer l’arrivée de huit renforts et à renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Cet été, Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba ont posé leurs valises à Marseille et pourrait être rejoints par d’autres recrues comme l’a reconnu Jorge Sampaoli en conférence de presse ce vendredi : « Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens. Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». En prononçant ces mots, le technicien argentin pensait certainement au poste de latéral droit. Avec le départ d’Hiroki Sakai, Sampaoli n’a toujours pas de spécialiste à ce poste dans son effectif. Pablo Longoria en a bien conscience et tente depuis plusieurs mois de boucler les arrivées de Daniel Wass et de Pol Lirola, mais ces dossiers sont compliqués. « On doit chercher à compléter l'effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d'avoir l'effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. Cela commence à s'activer maintenant » avait confié le président marseillais.

Un obstacle à 4,5M€ pour Daniel Wass

Ancien directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria connait bien la maison et les joueurs qui composent cette équipe. Le dirigeant de l’OM connait donc le talent et la polyvalence de Daniel Wass. Agé de 32 ans et sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Valence, l’ancien joueur d’Evian Thonon-Gaillard figurerait dans les petits papiers du responsable espagnol, qui tente de trouver un accord. Après avoir formulé une première offre inférieure au million d’euro, l’OM serait revenu à la charge ces derniers jours. Selon les informations de la Cadena SER et de Marca , la formation phocéenne aurait proposé au FC Valence la somme de 1,5M€. Un montant encore trop faible pour la formation espagnole, qui réclamerait 6M€. Malgré la volonté de Wass de rejoindre la France, le club ibérique espèrerait encore conserver l’international danois et lui faire signer un nouveau contrat. Pablo Longoria va donc continuer à discuter avec le FC Valence, mais aussi avec la Fiorentina, qui se montrerait inflexible dans le dossier Pol Lirola.

