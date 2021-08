Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto sur le départ, Longoria va pouvoir accélérer !

Publié le 6 août 2021 à 16h00 par La rédaction

Après avoir acté 8 renforts sur ce mercato estival, Pablo Longoria va pouvoir reprendre ses emplettes très prochainement. Explications.

Du côté de l’OM, d’autres recrues sont attendues lors de ce mercato estival. D’ici la fin du mois d’août, ça va encore bouger, alors que les noms de Pol Lirola, Daniel Wass et Thiago Almada ne cessent de revenir sur la Canebière. Toutefois, actuellement, Pablo Longoria est quelque peu bloqué sur le marché des transferts. « Notre priorité c'est de se renfoncer dans les postes qui ne sont pas doublés. S'il y a des départs, on commencerait à activer différentes options », assurait ce jeudi Longoria en conférence de presse. Pour recruter, il faut donc d’abord dégraisser et c’est ce qui va arriver…

Une place se libère !

Selon les informations communiquées ce vendredi par le10sport.com, ça va bouger dans le sens des départs à l’OM. En effet, Pablo Longoria touche au but pour le départ de Dario Benedetto puisqu’un accord avec proche pour un prêt d’un an au Betis Séville. Un départ qui va permettre de faire de la place au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, notamment pour un futur joueur extra-communautaire étant donné que Benedetto bloquait une place. Une bonne nouvelle donc pour Pablo Longoria qui va ainsi pouvoir poursuivre ses emplettes lors de ce mercato estival.