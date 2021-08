Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réunion au sommet dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 10 août 2021 à 7h00 par D.M.

Le FC Valence aurait refusé une offre de l'OM pour le transfert de Daniel Wass. Le joueur serait remonté contre ses dirigeants et devrait discuter avec eux dans les prochaines heures.

« On veut 20 joueurs et 2 gardiens. Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». Présent en conférence de presse le 6 août dernier, Jorge Sampaoli s’attend à voir des recrues débarquer à Marseille prochainement. L’entraîneur de l’OM voudrait notamment renforcer le poste de latéral droit et accueillir des renforts. Pablo Longoria a notamment entamé des contacts avec le FC Valence pour Daniel Wass. Selon Marca , l’OM aurait même proposé une nouvelle offre de 1,5M€ à la formation espagnole. Une information confirmée par un autre média ibérique.

Wass va s'entretenir avec ses dirigeants