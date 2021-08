Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre dans le dossier Boga !

Publié le 10 août 2021 à 0h45 par A.C.

Pisté par l’Olympique de Marseille ainsi que par l’Olympique Lyonnais, Jérémie Boga pourrait bien quitter Sassuolo cet été.

Très performant avec Sassuolo depuis plusieurs années, Jérémie Boga s’est fait un nom en Serie A et semble désormais prêt à franchir un palier. Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés, mais l’ailier a un faible pour le club de sa ville natale, l’Olympique de Marseille. Or, ce n’est pas le club le plus actif ! Nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com que l’Olympique Lyonnais serait prêt à passer à l’action et Jean-Michel Aulas a eu une sortie claire à ce sujet ce lundi, en déclarant via son compte Twitter : « Nous pouvons évidemment faire ce que nous souhaitons quand nous voulons ».

L’Atalanta aurait jeté l’éponge