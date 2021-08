Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Même à l'OM, Lionel Messi fait rêver !

Publié le 10 août 2021 à 3h30 par A.M.

Ancien sélectionneur de l'Argentine, Jorge Sampaoli, qui entraîne désormais l'OM, se réjouit de la future arrivée de Lionel Messi au PSG.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG serait une révolution pour le club de la capitale, mais également pour la Ligue 1. Jorge Sampaoli, qui a eu La Pulga sous ses ordres avec la sélection argentine, n'a pas caché son enthousiasme. « Messi à Paris ? C’est fabuleux pour le foot français. C’est le meilleur joueur du monde. Même si on sera adversaires, c’est génial. C’est le meilleur », confiait l'entraîneur de l'OM au micro de Prime Video , avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

Sampaoli s'enflamme pour l'arrivée de Messi au PSG