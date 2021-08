Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme imbroglio autour de Mauro Icardi !

Publié le 10 août 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi serait vraisemblablement poussé vers la sortie et la possible arrivée de Lionel Messi ne devrait en rien arranger sa situation.

En Italie on en semble persuadé : le Paris Saint-Germain est trop petit pour Lionel Messi et Mauro Icardi. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les deux hommes seraient irréconciliables depuis une histoire privée concernant notamment Wanda Nara et Maxi Lopez. Si Messi rejoint donc le PSG, comme nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, La Gazzetta assure que Icardi partira. Un échange avec Cristiano Ronaldo avait notamment été évoqué ces derniers mois, mais la Juventus semble désormais avoir d’autres projets et ne penserait plus au numéro 9 du PSG.

Un retour en Italie quasiment impossible pour Icardi