Mercato - PSG : Fabregas s'emballe pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 16h12 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 16h21

Lionel Messi va donc bel et bien évoluer en Ligue 1. L'annonce fait frissonner le football français, et ses futurs adversaires sont déjà sur les rangs pour accueillir le sextuple ballon d'or. Parmi eux, un ancien coéquipier de Messi.

Lionel Messi au PSG, ce n'est plus qu'une question d'heures. L'Argentin va donc signer un contrat avec Paris. Le10sport.com vous avait d'ailleurs livré les détails de ce contrat en avant-première. Messi va donc connaître le deuxième club de sa carrière après 21 ans à Barcelone et 672 buts marqués en professionnel. Son arrivée est saluée par l'ensemble de la L1 : après Michel Der Zakarian et Claude Puel, c'est au tour de Francesc Fabregas de saluer à sa manière l'arrivée de l'ex Blaugrana . L'Espagnol connaît bien Messi puisqu'ils ont évolué ensemble au Barça entre 2011 et 2014. Le Monégasque s'est proposé : il est prêt à aller chercher son ami en voiture.