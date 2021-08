Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG annonce un «nouveau diamant» !

Publié le 10 août 2021 à 15h44 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 15h45

Alors que Lionel Messi vient d’arriver à Paris, le PSG a publié une vidéo teasant la signature de la star argentine.