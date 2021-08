Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nicollin valide totalement l'arrivée de Messi en Ligue 1 !

Publié le 10 août 2021 à 14h25 par La rédaction

Alors que Lionel Messi devrait s'engager dans les prochaines heures pour le PSG, le président de Montpellier Laurent Nicollin a salué l'arrivée de l'Argentin en Ligue 1.