Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a remporté la bataille royale pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 12h45 par Th.B.

Bien que certains clubs anglais aient tenté leur chance avec Lionel Messi, la vie et le projet sportif parisien auraient acté sa venue au PSG.

Lionel Messi étudiait jusqu'à ce mardi midi et l'accord total trouvé entre le PSG et Messi, toujours différentes options pour son avenir et se trouvait bel et bien à Barcelone lundi alors qu’il était déjà attendu par des centaines de supporters et quelques journalistes à Paris. Sky Sports révélait dans la matinée que Messi était entouré de ses proches à son domicile catalan pour prendre la décision qu’il fallait. Chose qui n’aurait toujours pas été fait près de 24h après, mais le choix de sa prochaine destination s'est précisé alors qu’il a été question d’une prolongation au FC Barcelone ces dernières heures ou d’un départ en Premier League à Manchester United, Tottenham ou encore Chelsea.

L’Angleterre n’a rien pu faire pour troubler le PSG avec Messi