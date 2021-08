Foot - Mercato - PSG

Mercato : Et si Messi plantait le PSG ?

Publié le 10 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Lionel Messi est annoncé toujours plus proche du Paris Saint-Germain, où tout semble prêt pour l’accueillir. Mais si l’Argentin plantai finalement le PSG ?

De moins en moins de personnes se demandent si Lionel Messi peut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais de plus en plus se demandent quand cela se fera. Définitivement plus du FC Barcelone après sa conférence de presse au Camp Nou, l’Argentin est libre de s’engager avec le club de son choix et tout porte à croire que ce club sera le PSG. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le club de la capitale a offert un contrat de deux ans à Messi, avec une année supplémentaire en option. L’optimisme est de mise, mais le PSG n'est pas la seule piste pour le sextuple Ballon d’Or ! Selon nos informations, l’Inter Miami l’a également approché et cette destination ne déplairait pas du tout à sa compagne, Antonella Rocuzzo. En Argentine on explique également qu’il ne faut pas exclure l’irruption d’un club de Premier League, notamment comme Chelsea, qui semble toutefois sur le point de boucler l’arrivée de Romelu Lukaku.

Tout peut encore arriver pour Messi

Et si Lionel Messi ne venait finalement pas au Paris Saint-Germain ? Tout le monde l’attendait ce dimanche au Bourget, puis ce lundi et les choses pourraient encore être renvoyées à plus tard ce mardi. Tout peut encore se passer dans cet incroyable dossier, même si le PSG semble être le seul club dans la capacité de réaliser un tel coup en pleine crise sanitaire. Un échec de l’opération Messi pourrait également être une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé ! Ce dernier n’a en effet toujours pas donné de réponse au PSG concernant sa prolongation et une arrivée de Messi ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Vous pouvez également être de ceux qui pensent que tout Lionel Messi qu’il est, le Paris Saint-Germain a besoin d’investir dans d’autres secteurs, comme au poste de latéral gauche ou encore au milieu de terrain.



