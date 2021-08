Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l'avenir d'Eduardo Camavinga !

Publié le 10 août 2021 à 11h45 par La rédaction

En parallèle du dossier Lionel Messi, Leonardo n’aurait pas abandonné la piste Eduardo Camavinga. Et concernant le milieu de terrain de Rennes, Florian Maurice a fait le point.

Depuis plusieurs jours, aucune piste du PSG ne prend le dessus sur le dossier Lionel Messi. Officiellement parti du FC Barcelone, l’Argentin semble tout proche de s’engager avec Paris. Mais à côté de ce feuilleton, Leonardo souhaiterait toujours attirer un milieu de terrain. Si la piste Paul Pogba semble s’étouffer, celle menant à Eduardo Camavinga serait toujours d’actualité. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Rennes attendrait au moins 40M€. Et comme révélé par le10sport.com, Camavinga pousserait pour un départ. Encore faut-il que les Rennais soient enclins à libérer l’international français…

« Soit il s'en va, soit il prolonge »