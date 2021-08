Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur le feuilleton Messi !

Publié le 10 août 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’on entend tout et son contraire ces dernières heures au sujet de Lionel Messi, l’international argentin devrait pourtant bien rejoindre le PSG.

Le feuilleton Lionel Messi part dans tous les sens depuis les dernières heures, et il devient difficile d’en démêler le vrai du faux. Attendu à Paris dimanche soir, puis lundi dans la journée alors qu’il avait même été annoncé en vol, l’international argentin est toujours dans sa villa à Barcelone. Dans le même temps, au cours de la nuit, il a été annoncé dans la presse catalane que le Barça aurait formulé une offre de dernière minute pour le conserver, avant que cela ne soit finalement démenti par d’autres sources.

Lionel Messi rejoindra bien le PSG !