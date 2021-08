Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça répond à l’énorme bombe sur Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 9h00 par T.M. mis à jour le 10 août 2021 à 9h01

Selon les derniers échos en Espagne, le FC Barcelone aurait fait une offre de dernière minute pour retenir Lionel Messi. De quoi faire réagir le club catalan.

Désormais, toute l’actualité du mercato concerne Lionel Messi. Depuis jeudi dernier et le communiqué fracassant du FC Barcelone annonçant le départ de l’Argentin, tout le monde ne parle que de ça. Et désormais, c’est le transfert du sextuple Ballon d’Or qui est au coeur de toutes les discussions. Depuis plusieurs heures maintenant, Messi est attendu à Paris, mais il ne semble pas décider à prendre l’avion tout de suite. De quoi alors laisser la porte ouverte à un possible rebondissement. D’ailleurs, ces dernières heures, en Espagne, on s’est emballé à propos d’une offre de dernière minute de la part du FC Barcelone pour tenter de convaincre Lionel Messi de rester.

Une fausse information !