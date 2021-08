Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible confidence sur Sergio Agüero !

Publié le 10 août 2021 à 4h15 par T.M.

Suite au départ de Lionel Messi, de nombreuses rumeurs ont jeté un froid sur l’avenir de Sergio Agüero. Et les derniers échos ne rassurent pas forcément concernant El Kun.

Cet été, Sergio Agüero a posé ses valises au FC Barcelone avec notamment l’envie de jouer aux côtés de Lionel Messi en club. Au grand dam d’El Kun, cela ne sera finalement pas le cas. En effet, à la surprise de tout le monde, le Barça a annoncé jeudi soir que La Pulga ne prolongerait pas pour des raisons économiques. Cela a forcément dû être une grosse déception pour Agüero. De quoi avoir des répercussions sur son avenir ? Des rumeurs sont en tout cas apparues, annonçant un possible départ du buteur argentin, quelques semaines seulement après son arrivée en Catalogne.

« Agüero veut partir gratuitement du Barça »