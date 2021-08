Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : La presse catalane lâche une énorme bombe sur Messi !

Publié le 10 août 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que tout indique que Lionel Messi rejoindra bientôt le PSG, la presse catalane croit savoir qu’un immense retournement de situation est possible dans le dossier.

Si le départ de Lionel Messi a été annoncé jeudi dernier par le FC Barcelone et que le PSG travaille d’arrache-pied dans l’optique de sa venue depuis, l’international argentin n’est pas encore un joueur du club de la capitale. Annoncé comme devant arriver à Paris ce dimanche ou ce lundi par certains médias, celui qu’on surnomme La Pulga n’est pas encore présent dans la capitale française mais se trouve à son domicile à Barcelone. Ainsi, Lionel Messi serait-il en train de temporiser afin d’attendre une dernière tentative du Barça pour le conserver ?

Une nouvelle approche du FC Barcelone ?