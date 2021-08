Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel imbroglio sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 8h15 par T.M.

Depuis deux jours désormais, tous les fans du PSG attendent l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. Mais celle-ci pourrait encore prendre du temps. Explications.

Cela fait maintenant quasiment une semaine que tout le monde ne parle que de Lionel Messi. Jeudi dernier, le FC Barcelone annonçait que l’Argentin ne prolongerait pas. La question était alors de savoir où il rebondirait. Alors que tous les regards se sont tournés vers le PSG, tout est allé très vite entre le club de la capitale et Messi. Désormais, il ne resterait plus que quelques détails avant la signature du contrat qui pourrait intervenir très prochainement. Mais quand exactement ? Personne ne semble le savoir exactement…

Messi à Ibiza… ou toujours à Barcelone ?