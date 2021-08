Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse arrive du Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 août 2021 à 4h00 par T.M.

Après avoir annoncé un accord pour l’arrivée de Lionel Messi, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, frère de l’Emir du Qatar, s’est cette fois exprimé sur Kylian Mbappé.

Avec l’arrivée de Lionel Messi au PSG, les questions se posent encore plus concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le Français sera-t-il convaincu de prolonger avec le club de la capitale ? Son départ sera-t-il désormais une obligation ? Du côté du PSG, on semble visiblement vouloir aligner le trio Messi-Neymar-Mbappé. D’ailleurs, au sein du club de la capitale, on veut toujours prolonger le champion du monde puisque selon les informations dévoilées par le10sport.com, une nouvelle proposition a été faite à Kylian Mbappé.

Un avenir au PSG ?