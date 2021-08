Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, principale victime de l'arrivée de Messi ?

Publié le 9 août 2021 à 16h15 par La rédaction

Alors qu’un transfert vers le PSG était envisageable, l’arrivée de Messi rend l’arrivée de Ronaldo impossible.

Plus vraiment en odeur de sainteté en Italie, Cristiano Ronaldo n’a jamais caché ses envies de départ. Malgré une saison probante avec 29 buts inscrits en Série A la saison dernière, le numéro 7 de la Juventus Turin ne serait pas contre un nouveau challenge dans un autre gros club européen. Parfois annoncé à Manchester United pour réaliser un come-back, le nom de CR7 revient fréquemment du côté du PSG. Et alors qu’une arrivée du Portugais était possible, l’arrivée de Messi dans la capitale devrait contraindre l’ancien Madrilène à rester en Italie.

Ronaldo n'a plus beaucoup d'options