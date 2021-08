Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho est définitivement fixé pour Icardi !

Publié le 10 août 2021 à 7h15 par D.M.

Courtisé par l'AS Roma, Mauro Icardi n'aurait pas l'intention de retourner en Italie et pourrait même rester cette saison au PSG.

L’arrivée prochaine de Lionel Messi pourrait compliquer un peu plus la tâche de Mauro Icardi. Décevant la saison dernière, l’ancien joueur de l’Inter ne parvient pas à convaincre ses dirigeants et pourrait être poussé vers la sortie cet été. A en croire la presse italienne, l’AS Roma penserait à lui, mais l’attaquant argentin n’aurait pas l’intention de retourner en Italie. Selon Tuttosport, Icardi ne pourra pas bénéficier du régime fiscal italien avantageux envers les capitaux étrangers.

Icardi serait réticent à rejoindre la Roma