Mercato - Barcelone : Le coupable est dévoilé pour Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 5h15 par T.M.

Faute d’argent, le FC Barcelone n’a pas pu prolonger Lionel Messi, le laissant ainsi partir. Et pour expliquer cette catastrophe, c’est Josep Maria Bartomeu qui est pointé du doigt.

Il y a quelques jours encore, tout le monde s’attendait à voir Lionel Messi parapher un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Tous les feux semblaient être au vert de Joan Laporta n’avait cessé de faire passer le message que c’était bien engagé. De plus, après avoir voulu quitter le Barça il y a un an, l’Argentin avait cette fois envie de continuer. Toutes les conditions étaient réunies… ou presque. En effet, c’était sans compter sur le volet économique. Et compte tenu des finances catastrophiques du FC Barcelone et des règlements de la Liga, les Blaugrana n’ont pas pu prolonger Messi, devant se résoudre à le laisser partir.

« La gestion de ces dernières années n’a pas aidé »