Mercato - PSG : Leonardo connaît le tarif pour Eduardo Camavinga !

Publié le 10 août 2021 à 7h45 par D.M.

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG envisagerait de formuler une offre à Rennes pour tenter de s'offrir Eduardo Camavinga. Mais Rennes ne compte pas brader son joueur.

Eduardo Camavinga est prêt à mettre fin à son aventure bretonne cet été. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le jeune milieu de terrain souhaite quitter Rennes et ses agents pourraient aller au bras de fer. Mais pour rejoindre quel club ? Selon nos informations exclusives, le PSG fait partie des équipes intéressées. Une information confirmée par Foot Mercato , qui précise que les dirigeants parisiens auraient l’intention de formuler une offre à Rennes avant la fin du mercato. D’autant que Camavinga voudrait porter le maillot du PSG cette saison, malgré un intérêt de Manchester United.

Rennes demande 40M€ pour Camavinga

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le comportement de ses agents commencerait à agacer les dirigeants de Rennes et notamment François-Henri Pinault. Les responsables bretons ne comptent donc faire aucun cadeau à Eduardo Camavinga et à son clan, et demanderont le prix fort pour lui. Toubache-Ter annonce que Rennes n’écoutera aucune offre en dessous de 40M€. Reste à savoir si le PSG, focalisé sur le dossier Lionel Messi, voudra dépenser cette somme.