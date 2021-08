Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi refuse un énorme cadeau de Neymar...

Publié le 10 août 2021 à 12h15 par La rédaction

Tout proche de s’engager avec le PSG, Lionel Messi ne devrait pas porter le numéro 10 proposé par Neymar. La Pulga devrait opter pour le 30, ou le 19.

« Je veux rejouer avec Messi. J’espère que nous serons ensemble la saison prochaine », lâchait Neymar en décembre dernier après un déplacement à Manchester en Ligue des Champions. A cet instant, un retour de Neymar au FC Barcelone semblait bien plus crédible qu’une arrivée de Lionel Messi au PSG. Depuis jeudi dernier, la donne a changé. Alors que le Barça n’a pas pu prolonger son contrat, Messi se retrouve libre de tout contrat et semble parti pour s’engager avec Paris. L’occasion pour lui de retrouver Neymar, son grand ami. Et ce dernier aurait fait un cadeau énorme à la Pulga …

Messi aurait refusé le numéro 10 proposé par Neymar