Mercato - PSG : Le coup de génie de Nasser Al-Khelaïfi dans le dossier Messi !

Publié le 10 août 2021 à 11h40 par La rédaction

L’arrivée en cours de Lionel Messi, doublée d’une possibilité réelle de prolongation de Kylian Mbappe après celle de Neymar, doit en partie à l’habileté stratégique du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Analyse.

Avec l’arrivée en cours de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain est proche de constituer le trio offensif le plus redoutable au monde, avec la M-M-N, Messi-Mbappe-Neymar, sachant qu’avec l’arrivée de l’attaquant argentin, un départ de Kylian Mbappe devient improbable et une prolongation très possible.

La marge de manœuvre du PSG augmente

Si ce scénario se réalise effectivement, alors il marquera la grande habileté stratégique de Nasser Al-Khelaïfi, qui en prenant le parti de l’UEFA lors du conflit avec les grands clubs européens sécessionnistes, a consolidé le lien avec les instances européennes, créant un contexte favorable pour un assouplissement du fair-play financier, dont le PSG est le premier bénéficiaire, permettant une nette augmentation de sa marge de manœuvre budgétaire pour finaliser la constitution de ce trio offensif magique.