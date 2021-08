Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout était déjà prévu au PSG pour Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que tout le monde constate que le PSG parvient à avancer vite pour recruter Lionel Messi, cela ne serait clairement pas le fruit du hasard.

Officiellement parti du FC Barcelone jeudi dernier, le club catalan n’étant pas en mesure de le prolonger en raison de ses soucis économiques, Lionel Messi devrait maintenant rejoindre le PSG. Comme révélé par le10sport.com, l’international argentin a reçu une offre pour un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel net de 25 M€. Seulement voilà, tandis que tout le monde se demande à quel moment Lionel Messi arrivera enfin à Paris, l’une des questions que beaucoup d’observateurs se posent est de savoir comme le PSG parvient à aller si vite dans ce dossier.

Le PSG avait tout prévu en amont !