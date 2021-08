Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les espoirs du Barça avec Messi sont définitivement douchés !

Publié le 10 août 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 10 août 2021 à 9h33

Alors que certains médias évoquent toujours la possibilité que Lionel Messi reste au FC Barcelone, cela serait tout bonnement impossible.

Le feuilleton Lionel Messi part décidément dans tous les sens. Entre des heures d’arrivée, d’officialisation ou même de nouvelle offre, il devient difficile de démêler le vrai du faux dans le dossier chaud du moment. Sur ce dernier point, l’information vient de Betevé, qui a annoncé dans la nuit que le FC Barcelone avait formulé une nouvelle offre afin de conserver Lionel Messi contre toute-attente. Mais ce retournement de situation colossal dans le dossier ne devrait pas se produire.

Lionel Messi ne peut pas rester au Barça