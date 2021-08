Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, accord… Le point sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 août 2021 à 11h32

Alors que bon nombre d’informations contraires circulent depuis quelques heures au sujet de la venue de Lionel Messi au PSG, l’international argentin serait en réalité toujours dans l’attente d’un accord définitif pour venir à Paris.

Le feuilleton Lionel Messi bat son plein depuis jeudi dernier. C’est ce jour là que le FC Barcelone a effectivement annoncé le départ de l’international argentin faute de prolongation de contrat. En effet, en raison de ses moyens financiers plus que limités, le club catalan n’était tout simplement pas en mesure de boucler le renouvellement de son contrat en raison des règles en vigueur en Liga. De ce fait, Lionel Messi va découvrir un nouveau club à 34 ans. Et tout indique que ce club sera le PSG ! Comme révélé par le10sport.com, l’écurie parisienne lui a transmis une offre pour un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 25 M€/an net. Cependant, depuis, beaucoup d’informations contradictoires circulent et il est devenu difficile de démêler le vrai du faux. Une nouvelle offre du FC Barcelone, une arrivée à Paris dimanche ou lundi finalement reporté, un voyage à Ibiza… beaucoup d’observateurs ne savent maintenant plus où donner de la tête pour suivre le feuilleton.

Pour Lionel Messi, il faut encore être patient !

Pourtant, si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Instagram, la situation du dossier est très simple. Pour l’instant, les négociations auraient toujours lieu entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi afin de trouver un accord définitif. Dans le même temps, aucune des deux parties impliquées n confirmerait une nouvelle offre de la part du Barça comme cela a été annoncé dans la nuit de lundi à mardi avant d’être démenti par plusieurs médias. En fait, il n’y aurait même pas le moindre contact entre les Blaugrana et leur ancien numéro 10. À l’heure actuelle, Lionel Messi négocierait toujours avec le PSG par le biais de son père Jorge et ses avocats afin de boucler un accord définitif.



Il ne resterait finalement que des clauses et des détails à clarifier avant de parapher le contrat de deux ans. De son côté, toujours selon Fabrizio Romano, le PSG voudrait régler le dossier le plus vite possible afin de présenter Lionel Messi idéalement cette semaine. Du reste, le joueur ne serait pas à Ibiza ou en Argentine comme cela a pu circuler, mais serait toujours à son domicile à Barcelone auprès de sa famille en attenant le feu vert de la part pour prendre la direction de Paris. Reste donc à être patient, Fabrizio Romano précisant bien que le contrat est plein de détails et de clause, chose qui rend donc normal cette longue attente selon des sources. Lionel Messi s’envolera pour Paris une fois l’accord bouclé dans les moindre détails. Reste plus qu’à savoir quand…