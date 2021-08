Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse du clan Messi !

Publié le 10 août 2021 à 10h30 par T.M.

Après le FC Barcelone, c’est au tour du clan Lionel Messi de répondre à l’information selon laquelle le club catalan lui aurait fait parvenir une offre de dernière minute.

Lors de sa conférence de presse pour expliquer le coup de tonnerre et le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Joan Laporta avait été très clair. « Je ne veux pas générer de fausses espérances. (…) Cette négociation est terminée », avait-il lâché pour bien faire savoir qu’il n’y avait pas de possibilité pour voir finalement l’Argentin continuer avec le club catalan. Pourtant, cette idée est apparue ces dernières heures. En effet, en Espagne, il a été annoncé que le Barça avait formulé une offre de dernière minute pour que Lionel Messi reste.

La réponse de Messi !