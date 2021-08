Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG… Un incroyable rebondissement pour Messi ? La réponse !

Publié le 10 août 2021 à 8h45 par T.M.

Ces dernières heures, la presse espagnole a annoncé une ultime tentative du FC Barcelone pour tenter de prolonger Lionel Messi. Le PSG doit-il alors craindre le pire ?

Et si on n’était pas au bout de nos surprises dans ce Lionel Messi ? Depuis jeudi dernier, il est annoncé que le FC Barcelone ne prolongera pas l’Argentin, faute d’argent. A contre coeur, Joan Laporta laisse donc partir La Pulga, que l’on attend désormais du côté du PSG. Mais Messi se fait désirer. Ces dernières heures, tout le monde attend le sextuple Ballon d’Or dans la capitale française, où il n’a toujours pas montré le bout de son nez. Pourrait-on alors envisager un incroyable rebondissement ? Du côté de l’Espagne, on a en tout cas relancé le feuilleton. En effet, selon les informations de Beteve , le FC Barcelone aurait fait une offre de dernière minute à Lionel Messi dans l’espoir de le voir finalement rester au Camp Nou.

Le refus de Messi ?