Mercato - PSG : Tuchel a tenté de jouer un sale tour à Leonardo pour Messi, mais…

Alors que la presse tente de pimenter le feuilleton Lionel Messi avec des intérêts de clubs anglais et une folle tentative de la dernière chance du FC Barcelone, tout serait déjà clair dans la tête du joueur et de sa famille : le PSG avec qui un accord aurait été trouvé ce mardi midi.

Le PSG pourrait frapper un grand coup en mettant la main sur Lionel Messi d’ici la fin du mercato estival. Le10sport.com vous a dévoilé vendredi que les dirigeants parisiens ont formulé une offre de contrat au clan Messi avec à la clé un salaire net à 25M€ à l’année, ce qu’il aurait touché au FC Barcelone après sa baisse de salaire. Ce mardi matin, Lionel Messi réfléchissait toujours à la proposition du PSG et échangeait avec ses avocats et son père à propos de certains points du contrat. Néanmoins, RMC Sport a fait part d’un accord de principe trouvé entre Lionel Messi et le PSG lundi soir. Et la situation a pris une tout autre tournure ce mardi midi puisque L'Équipe et Téléfoot ont à quelques secondes près confié qu'un accord total aurait été trouvé entre le clan Messi et le PSG. Cependant, cela n'a pas empêché la presse de continuer à mettre le feu dans le feuilleton Lionel Messi. Ce mardi matin, La Porteria a lâché une bombe en confiant qu’une offre de prolongation de dernière minute aurait été formulée au clan Messi qui étudierait ladite proposition. Depuis, les médias se succèdent pour nier cette offensive blaugrana alors que Olé a assuré ce mardi matin que le choix du sextuple Ballon d’or était déjà fait et portait bel et bien sur le PSG.

La menace anglaise plane sur le dossier Messi pour le PSG…

De quoi clore le feuilleton ? Pas vraiment. Ce mardi, Olé a confié qu’une personne impliquée dans les négociations assure que tout pourrait se déclencher dans les prochaines heures, ce qui semble s'être produit. En outre, le média argentin s’est attardé sur les rumeurs qui disent que la raison pour laquelle l’arrivée de Lionel Messi au PSG s’éternise serait due au fait qu’il analyserait deux offres spécifiques venues d’Angleterre, et plus particulièrement de Chelsea et de Tottenham. Alors que les Blues semblent sur le point d’officialiser la venue de Romelu Lukaku, une autre star pourrait déposer ses valises à Stamford Bridge. Selon The Transfer Window Podcast, Manchester United poserait également le pour et le contre en interne d’une offensive auprès de Lionel Messi après avoir connu le succès dans le recrutement de ses deux priorités, à savoir Jadon Sancho et Raphaël Varane. Cependant, toute tentative serait vaine.

…mais la famille Messi vote pour Paris !