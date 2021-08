Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message du clan Messi en direction de Paris !

Publié le 10 août 2021 à 14h10 par H.G. mis à jour le 10 août 2021 à 14h11

Alors que l’arrivée de Lionel Messi à Paris est imminente, son entourage a teasé son atterrissage dans la capitale française.

C’est fait, Lionel Messi sera un joueur du PSG dans les toutes prochaines heures. La presse annonce la nouvelle à l’unanimité, tandis que le père du joueur a lui-même confirmé auprès de la presse catalane la venue de son fils au sein des pensionnaires du Parc des Princes. Plus encore, Lionel Messi va atterrir dans les toutes prochaines heures à Paris puisqu’il il est déjà à bord de son avion, comme l’ont notifié les médias espagnols présents sur place à l’aéroport de Barcelone.

« Une nouvelle aventure tous les cinq »