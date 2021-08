Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… La stratégie de Bartomeu appliquée par Laporta !

Publié le 10 août 2021 à 13h40 par La rédaction

En laissant partir Lionel Messi, le président Joan Laporta en vient à valider ce qui était probablement le projet initial de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. Analyse.

Ces derniers jours, le président blaugrana Joan Laporta a donc entériné le départ de Lionel Messi, le club catalan n’étant tout simplement pas en mesure de prolonger le contrat de la star argentine, qui part donc libre.

Barcelone ne pouvait se permettre de prolonger Messi