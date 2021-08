Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jean-Michel Aulas affiche sa joie pour Lionel Messi !

Publié le 10 août 2021 à 16h45 par La rédaction

En passe de s’engager avec le PSG, Lionel Messi fait déjà réagir le football français. Ce mardi, c’est Jean-Michel Aulas qui s’est exprimé au sujet de l’arrivée de l’Argentin.

Ayant pris l'avion pour Paris, Lionel Messi devrait s’engager avec le PSG dès ce mardi, après avoir passé sa visite médicale. Un transfert historique pour le football européen, mais surtout pour la Ligue 1. Après Neymar en 2017, c’est une autre star mondiale qui va venir fouler les pelouses françaises. De quoi ravir les supporters parisiens, français, ainsi que les dirigeants des clubs de Ligue 1. Jean-Michel Aulas en tête de ligne.

« Ce sera fantastique pour nous tous »