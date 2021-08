Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier désaccord entre le clan Messi et Doha ?

Publié le 10 août 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que Lionel Messi devrait signer pour les deux prochaines saisons avec une année supplémentaire en option au PSG, l’Argentin aurait déjà prévu de s’envoler pour la Major League Soccer par la suite lorsque Doha aimerait le voir évoluer au Qatar.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est désormais de l’histoire ancienne. Après 21 ans passés au Barça par les équipes de jeunes avant d’évoluer avec l’effectif du groupe professionnel pendant des années, Lionel Messi aurait trouvé un accord total avec le PSG ce mardi midi et a été aperçu à l’aéroport de Barcelone ces dernières heures pour s’envoler à Paris où il est attendu pour effectuer sa visite médicale ce mardi soir ou mercredi matin. Au PSG, Messi signera un contrat grâce auquel il percevra un salaire net de 25M€ à l’année avec une prime à la signature du même montant comme le10sport.com vous l’a dévoilé, pour les deux prochaines saisons avec une troisième en option. Et après ?

Messi veut la MLS pour sa fin de carrière, Doha veut le faire venir au Qatar !