Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Donnarumma sur son intégration au PSG !

Publié le 10 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Nouveau gardien du PSG où il sera en concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma s’est enflammé pour ses premiers jours passés à Paris avec ses nouveaux coéquipiers.

Faute de moyens financiers hors normes en raison de la crise financière liée au Covid-19, Leonardo l’a joué fine cet été. Hormis les 60M€ hors bonus investis pour le transfert d’Achraf Hakimi, le directeur sportif du PSG a pu mettre la main sur trois joueurs libres de tout contrat en les personnes de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma en attendant la potentielle venue de Lionel Messi dans les prochaines heures alors qu'un accord total aurait été trouvé, lui aussi libre de s’engager avec le club de son choix.

« J'ai rencontré l'équipe : c'est un grand groupe et je me sens bien avec eux »