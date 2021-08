Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma s’enflamme déjà pour l'arrivée de Messi !

Publié le 9 août 2021 à 22h45 par A.C. mis à jour le 9 août 2021 à 22h47

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait jouer aux côtés de Lionel Messi.

On ne parle plus que de ça. En France comme à l’étranger, tout le monde se passionne pour la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ou comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com un contrat l'attend déjà. Plusieurs entraineurs de Ligue 1 ont été interrogés sur ce dossier et la plupart semblent avoir hâte de le croiser sur les terrains français cette saison. « Honnêtement je crois les doigts pour que Monsieur Messi, car c’est Monsieur Messi, puisse venir rejoindre la Ligue 1 » a récemment confié Christophe Galtier, tandis que Michel Der Zakarian s’est un peu laissé emporter, en lançant : « Je ne vais pas être poli mais il me fait bander. C’est un super joueur ». Au sein même du PSG, on commence également a ne plus tenir en place.

« C’est le joueur le plus fort au monde et je suis ému ne serait-ce que de savoir qu’il peut être dans mon équipe »