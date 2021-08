Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi peut-il encore échapper au PSG ? La réponse !

Publié le 9 août 2021 à 21h10 par A.C.

Lionel Messi pourrait être la prochaine grande star du Paris Saint-Germain... mais aucun signe de lui pour le moment.

Où est Lionel Messi ? Cela fait plus de 24h que les supporters du Paris Saint-Germain se pressent au Bourget pour apercevoir la désormais ancienne star du FC Barcelone, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com pourrait signer un contrat de deux ans. Pourtant, Messi se fait toujours attendre, puisqu’il ne devrait pas arriver ce lundi non plus. Plusieurs détails seraient encore à régler et à l’étranger on commence à annoncer qu’un autre club pourrait profiter de ce flottement, pour faire irruption dans le dossier et donc souffler Messi au PSG.

Impossible qu’un club batte le PSG